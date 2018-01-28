Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında Meryem'den önemli sözler

Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yepyeni planlar ayyuka çıkıyor. Peşinde olduğu kişilerin ortaya çıkması için Ünal ile bir plan kuran Hızır, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. yeni bölüm fragmanında planın uygulamasını gerçekleştirecektir. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. bölümünde; Meryem, endişelendiği oğlu için hapishaneye, görüşe gitmiştir. Görüş esnasında oğlu Ömer'e,'Burada ağa bile olsan neticede özgür değilsin' ifadesinde bulunmuştur.
Bu ifade karşılığında Ömer'in cevabı ise net olacaktır. Ömer, annesi Meryem'e,'Burada önemli olan mahkum olmak değil, önemli olan kendini bilmek, yolunu bilmek' cevabını vermiştir.
Hızır, Ünal ile aynı platformda buluşmuş ve işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir. Ünal'ın planı ise masayı uyuşturucu masası haline getirmektir. Hakkı, bu şekilde Ekrem'in kuklası olduğunu kanıtlayacaktır.
Diğer taraftan masadakiler ise ortaya çıktıklarında Hızır'ı öldürmenin planını kurmaktadır.
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