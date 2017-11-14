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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında Meryem tehlikede!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı oldukça hareketli sahnelerle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Meryem masayı tehdit etmiş ve masa üyeleri bu durum karşısında ne yapacağını şaşırmıştı. Şimdi gözler Ekrem'in planlarına çevrildi. Hızır, Meryem'in hedefte olduğunu ona söylüyor.. Mürsel boş durmuyor ve Tipi'yi, Yaşar'ı öldürmesi için ailesi ile tehdit ediyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında yaşananlar

Hürriyet Haber
14.11.2017 - 10:11 | Son Güncelleme :

Hızır Çakırbeyli'nin masadaki yerine geçen Meryem, ailesine zarar verecek düşmanlarını ortaya çıkarmak konusunda kararlıdır. Kocasının hasretinin sızlattığı yüreğine taş basar, gözyaşlarını içine akıtıp planlarını uygulamaya devam eder. Karısının nasıl bir plan yaptığından bihaber olan Hızır ise endişelidir.

İçerideki herkes dışarıdan hayırlı bir haber beklerken karşılarında şer bulurlar. Aynı koğuşu paylaşan dostlardan önce Tipi'ye değen Mürsel'in tehditleri, o koğuştan birinin canını yakacaktır. Diğer yandan Ceylan, Alparslan ve İlyas'ı da yanına alarak bir intihar görevine girişir. Tüm bunlar olurken sakinliğiyle dikkat çeken Ünal Kaplan çatışmaktansa uzlaşmaktan yanadır. Bunun mümkün olmasını sağlayacak plan ise Ekrem'in kızı Selda ve Hızır Ali üstünden yapılır. Bütün bu karmaşa ortamında etrafında olup biteni fark edemeyecek kadar kör olan Hızır Ali'nin yaptığı hatalar Çakırbeyli hanesinin kapılarının dışında kalmasına neden olacaktır.

 

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli, kurulan komplolar sonucunda tuzağa düşer ve kendini cezaevi kapısının önünde bulur. Herkes ya namlunun ucunda ya da cezaevi yolundayken henüz yakalanmayan Alparslan ve İlyas av olmadan düşmanlarını avlamanın peşindedirler. Mürsel'e ulaşıp daha fazla canın yanmasını önlemek için girişecekleri zor bir görev onları bekliyordur. Diğer bir zor görev ise her daim ailesini toparlamayı kendine vazife bilen Meryem'e düşer. Bu kez yapacakları Çakırbeyli hanesini ayakta tutmaya çalışmakla sınırlı kalmaz. Ailesine yöneltilen tehditlere daha fazla göz yummayacak, olanlara bir nokta koymak için büyük bir oyun kuracaktır. Dört bir yandan kötü haberler gelmeye devam ederken Ceylan da boş duramaz. Kadınların kontrolü ele aldığı günler tahmin edilenden daha hareketli geçecektir.

Etiketler: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz , yeni bölüm fragmanı , dizifragman
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