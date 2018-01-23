Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında intikam rüzgarı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanında Hızır'ın intikamı ve Hakkı'nın sorguya çekildiği görülüyor. Tüm bunlar yaşanırken, Hızır ve Kimsesiz Yaşar yeni planlar içinde. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler yaşanmıştı? Verilen aranın ardından dizide neler değişecek? İşte son bölümün kısa özeti

Dizinin son bölümünde İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır. Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.