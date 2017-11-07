Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında Hızır, cezaevine giriyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 79. bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyenleri şaşırtan sahneler ekranlara geldi. Dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde, Hızır düşmanları amaçlarına ulaşıyor. Peki bu akşam neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanında ekranlara gelen o sahneler

Hızır Çakırbeyli, kurulan komplolar sonucunda tuzağa düşer ve kendini cezaevi kapısının önünde bulur. Herkes ya namlunun ucunda ya da cezaevi yolundayken henüz yakalanmayan Alparslan ve İlyas av olmadan düşmanlarını avlamanın peşindedirler. Mürsel'e ulaşıp daha fazla canın yanmasını önlemek için girişecekleri zor bir görev onları bekliyordur. Diğer bir zor görev ise her daim ailesini toparlamayı kendine vazife bilen Meryem'e düşer. Bu kez yapacakları Çakırbeyli hanesini ayakta tutmaya çalışmakla sınırlı kalmaz. Ailesine yöneltilen tehditlere daha fazla göz yummayacak, olanlara bir nokta koymak için büyük bir oyun kuracaktır. Dört bir yandan kötü haberler gelmeye devam ederken Ceylan da boş duramaz. Kadınların kontrolü ele aldığı günler tahmin edilenden daha hareketli geçecektir.