Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında hedef Servet!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 73. bölümde Hızır, kızı Zeynep'in intikamını almak için akla gelmeyecek bir plan hazırladı. Plana dahil olan Ünal'da görevini eksiksiz yerine getirerek, suikasti gerçekleştirdi. Servet'in tasarladığı ve bir ilaç kutusunun içine gizlenen silah Asım'ın sonunu getiriyor.

Şimdi gözler yeni bölümde yaşanacaklara çevrildi. Gizli silahı üreten Servet büyük bir tehlikenin içinde. Servet ve eşi yurt dışına çıkmak üzere yola çıkarken, araçlarının altında gizlenen bomba düzeneğinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar

Son bölümde neler yaşandı?

Hızır Çakırbeyli için yola çıkan kurşun hedefini şaşırınca Zeyno'nun hayatına mal olur. Çakırbeyli Ailesi bu kez en günahsızlarını bırakır toprağa. Canından can giden Meryem günahlarının bedelini bu denli ağır ödediğinden yakınır. Kızının katilinin bulunması artık hayattaki tek amacıdır ve bunun için yapamayacağı şey yoktur. Aileyi karanlığa boğan kaybın faillerini bulmak için herkes üstüne düşeni yapacaktır. Bu seferberlikte düşmana en çok yaklaşan ise Ceylan olacaktır.

Ceylan'ın görüştüğü kişiler bir isim vermenin karşılığında Ünal Kaplan'ın masasına oturmayı teklif ederler. Hızır'ı, yıkıcı hamleleriyle geri döndürmeyi başaran güçlerin tetikçilerine ulaşılacaksa eğer bu isteğin gerçekleşmesi imkansız olmayacaktır. Diğer bir kızını kaybeden baba Ünal Kaplan da Çakırbeyli Ailesi için yardıma hazırdır ama bu savaşın ne kadar kanlı olacağının da farkındadır.

Kayıp yaşamaktan usanmış Hayriye ana da düşer katilin peşine. Hurşit'in kaçarken bulup getirdiği tetikçiyle yapılacak yüzleşme ise beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.