Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında büyük olay!

Nevzat'ın ölümünün ardından masa üyelerinin nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenirken, Hızır tüm üyelerin dolaylı yoldan uyuşturucu işine girdiğini öğrenince herkesi sildi. Yeni bölüm fragmanının da en dikkat çeken sahnesi bu işe giren herkesi öldürücem demesi oluyor.

Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.

Hızır Çakırbeyli en büyük darbeyi hiç beklemediği yerden almıştır. Zeynep'in ölümünün arkasından Nevzat'ın çıkması hem Çakırbeyli ailesinin hem de Ünal Kaplan'ın masasının akıbeti açısından büyük önem taşır. Yüzleştiği gerçekle yıkılan Hızır'ın şahsi bir zafiyet göstermesi halinde ortalık toz duman olacaktır. Bu yüzden Ekrem başta olmak üzere tüm masa üyeleri kendilerini kurtarmak için harekete geçerler. Masanın Hızır'dan gizli yaptığı planlardan nasibini alan ilk kişi Mürsel olacaktır. Kurduğu oyunda asıl köşeye sıkışan Nevzat'ın ise başına geleceklerden nasıl kurtulacağı merak konusudur.