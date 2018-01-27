Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin son bölümünde Hızır ve Pudra Hakkı arasında yaşanan savaş artarak devam ederken, masanın diğer üyeleri de Pudra Hakkı'ya cephe almaya başladı. Bunun ardından büyük sürpriz Ekrem tarafından ortaya çıktı. Hakkı'nın, Ekrem'in adamı olduğu ortaya çıktı. Tüm bunlar yaşanırken, Hızır, Ünal'ı öldürmek için Alparslan ve Fahri ile Ünal'ın evine gittiklerinde büyük bir şokla karşılaştılar. Davut, Ünal ve Hızır Ali'yi karşılarında gören Hızır ve Alparslan büyük bir kızgınlık ve şokla neye uğradıklarını şaşırdılar.
Dizinin yeni bölüm fragmanının bugün yayınlanması beklenirken, son zamanlarda dizinin fragmanı pazar günleri de yayınlanabiliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizde olacak.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Pudra Hakkı masadan istediklerini alabilmek adına giriştiği mücadelesine üyelerin zaafları üzerine giderek devam etmektedir. Tipi'den başlayarak uygulamaya geçirdiği planları masadakilerle sınırlı kalmayacak, Ceylan'a kadar uzanacaktır. Kimsesiz Yaşar'a göre uzlaşma vakti geçmiş harekete geçme vakti gelmiştir. Çakırbeyliler dört bir koldan saldırıya geçerek Hakkı'yı köşeye sıkıştırma peşine düşerler. Hızır'ın gözleri önünde Ömer'e yapılanın da bir karşılığı olacaktır elbet.
Ömer'in görüş esnasında başına gelenlere tanık olan Meryem, oğlunun daha fazla orada kalmasını istemez. Konumu itibariyle bunu sağlayabilecek tek kişi olan Ceylan'dan gelebilecek yardımı beklemekten başka çare yoktur. Bekleyişte olan Çakırbeyli hanesinin sakinliğini bozacak gelişmeler yaşanması ise an meselesidir.
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