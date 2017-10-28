Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 77. bölümünde heyecan dolu sahneler dikkat çekti. Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Yaşar düşmanların üzerine gidiyor. Bu sırada Ekrem kimsenin aklına gelmeyecek bir tuzakla Hızır'a ailesi üzerinden oyun kuruyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78. bölüm fragmanı henüz ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır, yayınlanmaz haberimizde olacak.
Hızır düşmanlarını vurarak ilerlediği yolun sonunda asıl muhatabının mutlaka karşısına çıkacağını bilir. Tehlikeden uzak tutmak istediği için İlyas ve Alparslan'ı planlarına dahil etmez. Ekrem ise aksine ailesi üzerinden oyunlar kurmaya devam eder. Kızını öne attığı planıyla Çakırbeyli Ailesi ile şahsi husumet çıkarmayı başarır. Bu Ekrem'in masa üyeleriyle birebir temas kurmak için bahanesi olacaktır. Hızır her şeyin farkındadır ama oğlunun zaafı elini kolunu bağlar. Ailesini karşısına alacak kadar kendini kaptıran Hızır Ali'nin bu selden kurtulması zor olacaktır. Yaşar, Hızır ile birlikte öldürdükleri Nedim'in evinde, örgüte dair gizli bilgilerin olduğu bir bilgisayara savaş ganimeti olarak el koyar. Bu bilgilerin deşifre olmasını istemeyen düşmanlardan biri, Hızır'ın karşısına dikilmekte geç kalmayacaktır.
Hızır düşmanlarını vurarak ilerlediği yolun sonunda asıl muhatabının mutlaka karşısına çıkacağını bilir. Tehlikeden uzak tutmak istediği için İlyas ve Alparslan'ı planlarına dahil etmez. Ekrem ise aksine ailesi üzerinden oyunlar kurmaya devam eder. Kızını öne attığı planıyla Çakırbeyli Ailesi ile şahsi husumet çıkarmayı başarır. Bu Ekrem'in masa üyeleriyle birebir temas kurmak için bahanesi olacaktır. Hızır her şeyin farkındadır ama oğlunun zaafı elini kolunu bağlar. Ailesini karşısına alacak kadar kendini kaptıran Hızır Ali'nin bu selden kurtulması zor olacaktır. Yaşar, Hızır ile birlikte öldürdükleri Nedim'in evinde, örgüte dair gizli bilgilerin olduğu bir bilgisayara savaş ganimeti olarak el koyar. Bu bilgilerin deşifre olmasını istemeyen düşmanlardan biri, Hızır'ın karşısına dikilmekte geç kalmayacaktır.
MÜRSEL KARA FIRTINASI
Dizinin son bölümünün final sahnesinde ekranlara gelen Mürsel Kara, karakterine Taner Tuna hayat veriyor. İlk bölümden anlaşıldığı kadarıyla Hızır'ın karşısına çıkan düşmanlar arasında en dişlisi olarak gözüken Mürsel Kara'nın psikopatlığı ile tanındığı ilk repliklerde ortaya çıkıyor. Diğer bir konu ise Mürsel Kara karakterinin en büyük zaafı kendisine Kara Mürsel denmesi.
HIZIR ÇAKIRBEYLİ VE MÜRSEL KARA SAHNESİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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