Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümün Hızır, oğlunun karıştığı ölümlü kazayla yıkılıyor. Ömer ehliyetsiz olarak birini öldürdüğü kazanın ardından aile üyeleri kurbanın evine taziye ziyaretine bulunurken, Ömer ailenin üzgün halini görünce suçunu itiraf ediyor.
Hızır masa üyelerinin haberi olmadan kimsenin aklına gelmeyen bir planla herkesi şoke etmeyi başarıyor. Nevzat düzenlediği operasyonla Çakırbeyli Ailesi'ni gözaltına aldığını sanarken, kendisi alıkonuluyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Ünal yine sürpriz bir gelişmeye imza atıyor. Nevzat, Fahri'nin kurşunu ile ölürken bu gelişmenin ardından hiç beklenmedik bir sahne yaşanıyor.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak..
DAVUT GERİ DÖNDÜ!
Bir süikast ile öldüğü gösterilen Davut, Ünal ile yaptığı görüşmede ortaya çıkıyor. Ailesi ve tüm sevdiklerine öldüğünü inandıran Davut inanılmaz bir anda sahne alıyor. Bu operasyonun devletin içindeki hainleri ortaya çıkarmak için yapıldığı ortaya çıkıyor.
SON BÖLÜMÜN ÖZETİ
Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.
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