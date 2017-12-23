Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak sorusu, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin son bölümünde Hızır, Nevzat'ın peşine düşmüş ve bunun arkasından bir dizi olay gerçekleşmişti. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Mürsel'in anlattıklarının ardından Hızır, Nevzat'ın peşine düşmüş ve olayı aydınlatmak için Ünal'ın evine gitmişti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Mürsel'i serbest bırakan Hızır hiç beklemediği bir olay ile karşı karşıya kalacak.
Mürsel'i köşeye kıstıran Tipi ve Ateş onu öldürmek için bir plan yapıyor ve bunu Hızır'a anlatamadan gerçekleştiriyorlar. Şimdi Hızır'ın bu işe nasıl tepki göstereceği merak konusu.
Hızır Çakırbeyli en büyük darbeyi hiç beklemediği yerden almıştır. Zeynep'in ölümünün arkasından Nevzat'ın çıkması hem Çakırbeyli ailesinin hem de Ünal Kaplan'ın masasının akıbeti açısından büyük önem taşır. Yüzleştiği gerçekle yıkılan Hızır'ın şahsi bir zafiyet göstermesi halinde ortalık toz duman olacaktır. Bu yüzden Ekrem başta olmak üzere tüm masa üyeleri kendilerini kurtarmak için harekete geçerler. Masanın Hızır'dan gizli yaptığı planlardan nasibini alan ilk kişi Mürsel olacaktır. Kurduğu oyunda asıl köşeye sıkışan Nevzat'ın ise başına geleceklerden nasıl kurtulacağı merak konusudur.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara gelmedi. Dizinin fragmanı yayınlanır, yayınlanmaz haberimizde olacak.
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