Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 73. bölümünde Hızır kızının katillerini ararken, beklemediği isimler karşısına çıkıyor. Dizinin son bölümünde aksiyon sahnelerini yerini daha sakin anlara bırakırken, diziye yeni katılan karakterler büyük beğeni kazandı. İzleyen sosyal medya hesaplarından özellikle Yaşar karakterini canlandıran, Olgun Şimşek'in performansını dile getirdiler

Son bölümde masanın üyeleri değişiyor. Ünal istememesine rağmen Hızır, peşinde olan kişilere ulaşmak için bir takım pazarlıklarda bulunmak zorunda kalıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 74. bölüm fragmanında ise Servet yapılması imkansız olan bir silah üretmeyi başarıyor. Bunun ardından Servet'in peşine düşüyorlar.. Hızır ise Servet ve eşini yurt dışına kaçırmaya hazırlanıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte detaylar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler yaşandı?

Hızır Çakırbeyli için yola çıkan kurşun hedefini şaşırınca Zeyno'nun hayatına mal olur. Çakırbeyli Ailesi bu kez en günahsızlarını bırakır toprağa. Canından can giden Meryem günahlarının bedelini bu denli ağır ödediğinden yakınır. Kızının katilinin bulunması artık hayattaki tek amacıdır ve bunun için yapamayacağı şey yoktur. Aileyi karanlığa boğan kaybın faillerini bulmak için herkes üstüne düşeni yapacaktır. Bu seferberlikte düşmana en çok yaklaşan ise Ceylan olacaktır.

Ceylan'ın görüştüğü kişiler bir isim vermenin karşılığında Ünal Kaplan'ın masasına oturmayı teklif ederler. Hızır'ı, yıkıcı hamleleriyle geri döndürmeyi başaran güçlerin tetikçilerine ulaşılacaksa eğer bu isteğin gerçekleşmesi imkansız olmayacaktır. Diğer bir kızını kaybeden baba Ünal Kaplan da Çakırbeyli Ailesi için yardıma hazırdır ama bu savaşın ne kadar kanlı olacağının da farkındadır.

Kayıp yaşamaktan usanmış Hayriye ana da düşer katilin peşine. Hurşit'in kaçarken bulup getirdiği tetikçiyle yapılacak yüzleşme ise beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.

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