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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde büyük şok! Davut geri döndü..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde sürpriz olaylar ardı ardına yaşandı. Nevzat'ın, Zeynep'in katili olduğu kesinleşirken, akla gelmeyecek bir plan ile Nevzat alındı. Tüm bunların ardından Nevzat'ın ölmesiyle birlikte Davut ortaya çıktı. Suikaste uğrayarak öldüğü sanılan Davut'un geri dönmesi bir çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde başka neler yaşandı, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar

Hürriyet Haber
27.12.2017 - 07:35 | Son Güncelleme :

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam ardı ardına yaşattığı sürpriz sahneler ile şaşırttı. Nevzat'ın, Zeynep'in katili olduğu kesinleşirken, Çakırbeyli Ailesi'nin yaptığı plan büyük şaşkınlık yarattı. Nevzat'ın operasyon düzenlediği anda, Çakırbeylileri gözaltına almak için gittiği masa toplantısında Çakırbeyli ailesini aldı fakat Hızır'ın hazırladığı plan sayesinde aslında Çakırbeyli ailesi Nevzat'ı kaçırmış oldu.

Tüm bunlar yaşanırken Ünal ıssız bir yerde Davut ile buluştu.. Dizinin finalinde yaşanan bu büyük sürpriz izleyiciler tarafından büyük şokla karşılandı ve sosyal medyada bu sahne hakkında bir çok yorum yazıldı

Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.

 

Etiketler: dizifragman , fragman
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