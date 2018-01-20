Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı yayınlanmadı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde yaşanan olayların ardından yeni bölüm fragmanının da ekranlara gelmemesi merak uyandırdı. Dizinin en son yayınlanan bölümünde masa üyeleri ve Hızır arasında büyük restleşmeler yaşanmış ve masaya dahil olmak isteyen Hakkı ile Hızır bir savaşın içine girmişlerdi. Uyuşturucu ticaretine karşı olan Hızır tüm masa üyelerini de bu konuda tehdit etti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Hızır'ın yeni hamlesinin ne olacağı merakla beklenirken, yeni bölüm fragmanının ekranlara gelmemiş oluşu acaba bu haftada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanmayacak mı sorusunu akıllara getirdi. Geçtiğimiz yıl da dizi bir süre ara vermiş, yayıncı kanal ile anlaşma sağlanıp dizi kaldığı yerden yayın hayatına devam etmişti.

Bu gelişmeler yaşanırken, geçtiğimiz haftalarda dizinin yeni sezonunun da ekranlarda olacağı haberi medyada dedikodu halinde duyulmuş fakat resmi bir açıklama gelmemişti