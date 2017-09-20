Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dün akşam sezona heyecanlı bir giriş yaptı. Dizinin final sahnesinde ise Hızır'ın kızı Zeynep öldürüldü. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında en dikkat çeken sahne ise yeni oyuncuların katıldığı sahneler oldu. Olgun Şimşek'in diziye katıldığı da yeni bölüm fragmanı ile birlikte kesinleşti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli tüm işlerini İlyas'a devredip memleketine yerleştikten sonra ailesiyle, alıştığı sorunlardan uzakta alışılmadık bir mutluluğa sahip olmuştur. Onca yaşanan sıkıntıdan sonra bir nebze huzur bulan ailenin tadının kaçacağı günler ise çok uzakta değildir. İntikamının peşine düşen düşmanlar Hızır'ın yakasını bırakmazlar.

Ünal Kaplan ile birlikte tüm masa üyelerinin ortak kararı Hızır'ın bir an önce gelip masaya oturması yönündedir. İstihbaratın içindeki kendine yakın güçleri maşa olarak kullanan CIA, büyük kıyım için hazırlanmaktadır. Olayın ehemmiyetinin farkında olan herkes bir yandan Hızır'a kurulan pusuların ardını araştırırken diğer yandan dönüşünü sağlamaya çalışır.

Peşinde ölümle gezen Hızır'ın dönüp işlerin başına geçmekten başka çaresi yoktur. Tabi eğer bunun için hala zamanı varsa…