Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İşte o tarih

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu akşam neden olmadığı dizinin takipçileri tarafından oldukça merak konusu olan konulardan birisi haline geldi. ATV ekranlarında her hafta salı akşamı yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam kanal tarafında yayından çıkartıldı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanmayacak. Dizi saatinde Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dzisinin yeni bölümünün 13 Şubat Salı günü yayınlanacağı tahmin ediliyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır. Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir. Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.

DİZİNİN KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…