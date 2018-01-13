Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı henüz ekranlara gelmedi fakat dizinin son bölümünde yaşanan yeni bölüm için bir takım ip uçları veriyor. Son bölümde Hızır, masa üyelerinin yaptığı hatayı temizlemek için uğraşırken yeni bir düşman ediniyor. 'Pudra Hakkı' denen uyuşturucu satıcı masa üyelerini köşeye sıkıştırınca devreye Hızır giriyor.
YARINA KADAR ÜLKEYİ TERKET!
Hızır, Hakkı ile yaptığı görüşmenin ardından anlaşma sağlayamayınca onu ülkeyi terketmesini söyledi. Hakkı bu resti görerek kalacağını ve aynen devam edeceğini söyleyince ipler koptu.
ÖMER ÖLDÜRÜLÜYORDU
Karıştığı trafik kazasının ardından bir kişinin ölümüne sebep olan Ömer hapishanede cezasını çekerken, Hakkı'nın adamı Hızır ve Meryem'in görüşe geldiği anda saldırı gerçekleştirdi. 'Hakkı ağabeyin selamı var' diyerek Ömer'i boğmaya çalışan kişi Ömer'in son anda kurtulmasıyla başarılı olamadı. Dizinin final sahnesinde bu anlar sosyal medyada da uzun süre konuşuldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm fragmanı henüz ekranlara gelmedi.. Yayınlandığı yeni bölüm fragmanı haberimizde olacak.
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