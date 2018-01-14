Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümüyle salı akşamı izleyicileriyle buluşacak. Dizinin yayınlanan son bölümünde karıştığı trafik kazasının ardından bir kişinin ölümüne sebep olan Ömer hapishanede cezasını çekerken, Hakkı'nın adamı Hızır ve Meryem'in görüşe geldiği anda saldırı gerçekleştirmişti. Bu olayın ardından neler yaşanacağı yeni bölüm fragmanında belli olacaktı. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması merak konusu oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.

YARINA KADAR ÜLKEYİ TERKET!

Hızır, Hakkı ile yaptığı görüşmenin ardından anlaşma sağlayamayınca onu ülkeyi terketmesini söyledi. Hakkı bu resti görerek kalacağını ve aynen devam edeceğini söyleyince ipler koptu.

ÖMER ÖLDÜRÜLÜYORDU

Karıştığı trafik kazasının ardından bir kişinin ölümüne sebep olan Ömer hapishanede cezasını çekerken, Hakkı'nın adamı Hızır ve Meryem'in görüşe geldiği anda saldırı gerçekleştirdi. 'Hakkı ağabeyin selamı var' diyerek Ömer'i boğmaya çalışan kişi Ömer'in son anda kurtulmasıyla başarılı olamadı. Dizinin final sahnesinde bu anlar sosyal medyada da uzun süre konuşuldu.