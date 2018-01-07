Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. bölüm fragmanı yayınladı! Büyük söz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izleyicileriyle buluştu. Hızır ve ailesini tongaya düşürebileceğini zannedenler karşılığını görse de hesaplaşma henüz bitmemiştir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanında Çakırbeyli ailesi için teyakkuz başlamıştır. İşte, tüm bunların ekrana geldiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve bazı detaylar

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.