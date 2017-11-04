Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde sürpriz sahneler dikkat çekerken, Kimsesiz Yaşar ve Hızır Çakırbeyli masanın üstüne gitmeye devam ediyor.. Ekrem'in planlarının ardı arkası kesilmezken, kızını kullanarak Çakırbeylileri zor duruma düşürecek bir hamle daha yaptı.. Buna rağmen Kimsesiz Yaşar ve Hızır, Ekrem'in oyunlarını bozmak için sürekli tetikte davranıyorlar.

Son bölümde İlyas, Mürsel'in adamını gözleri önünde öldürerek şaşkına uğratan bir hamle yaptı. Bu durum karşısında şoke olan Mürsel'in ise nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor. Tüm bunları merakla takip eden izleyenler yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını arıyorlar..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 79. bölüm fragmanı henüz ekranlara gelmedi. Dizinin fragmanı ağırlıkla pazar günü yayınlanmış oluyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78. bölümde; Hızır Çakırbeyli'nin düşmanları hem içeriden hem dışarıdan saldırıya geçmişlerdir. Bir yanda aileyi içeriden bitirmeyi amaçlayan Ekrem, diğer yanda tehditleriyle korku salmaya çalışan gözü kara Mürsel. Tehlikenin nereden geleceği belli olmayan bu zamanlarda Hızır'ın sevdiklerini korumak adına herkesten bir adım önde olması gerekmektedir. Bunun için ona oyun kuranların zaaflarının peşine düşecektir.

Kendini bir yalana kaptırıp tüm ailenin yüzünü yere eğen Hızır Ali'nin zaafı Ceylan'ın resmen devletten uzaklaştırılmasına yol açmıştır. Ailenin başına gelebilecek olası felaketlerin önlenmesi için herkes elini taşın altına koymaya hazırdır. Şahsi meselelerin ticaretini etkilemesine izin vermeyecek olan Ünal Kaplan'a göre ise bir cenaze daha görmeden bir düğün olması gerekmektedir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır düşmanlarını vurarak ilerlediği yolun sonunda asıl muhatabının mutlaka karşısına çıkacağını bilir. Tehlikeden uzak tutmak istediği için İlyas ve Alparslan'ı planlarına dahil etmez. Ekrem ise aksine ailesi üzerinden oyunlar kurmaya devam eder. Kızını öne attığı planıyla Çakırbeyli Ailesi ile şahsi husumet çıkarmayı başarır. Bu Ekrem'in masa üyeleriyle birebir temas kurmak için bahanesi olacaktır. Hızır her şeyin farkındadır ama oğlunun zaafı elini kolunu bağlar. Ailesini karşısına alacak kadar kendini kaptıran Hızır Ali'nin bu selden kurtulması zor olacaktır. Yaşar, Hızır ile birlikte öldürdükleri Nedim'in evinde, örgüte dair gizli bilgilerin olduğu bir bilgisayara savaş ganimeti olarak el koyar. Bu bilgilerin deşifre olmasını istemeyen düşmanlardan biri, Hızır'ın karşısına dikilmekte geç kalmayacaktır.