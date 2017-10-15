Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Entrika dozu yüksek sahneleriyle ekrana kilitleyen dizinin son bölümüne Servet’in intihar girişimi damga vurdu. Servet'in intihar girişimi nedeniyle evi havaya uçtu. İlyas ise Yaşar'ı beklerken kendisini bir anda polis kovalaması içinde buldu ve yakalandı. Peki İlyas, polislere ne anlatacak? Bu durumdan kurtulabilecekler mi? Hızır ile Ünal, masaya dahil etmek zorunda kaldıkları Ekrem'i nasıl idare edecekler? Tüm bu soru işaretleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 76. bölümde belli olacak. Ancak öncesinde fragman merak ediliyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 76. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeyli hanesine çöken matem havası bir türlü sona ermez. Mübeccel'in kaybı henüz toparlanamamış olan aileyi bir kere daha sarsar. Kadınlara, çocuklara değen düşmanlar artık uzakta aranmamaktadır. Fidanlıktaki davete katılmadığı için dikkatleri üzerine çeken Teoman köşeye sıkışır. Ekrem ise tüm olanların asıl sorumlusu olarak görülür fakat kardeşini ortaya atacak kadar planlarına sadıktır.

Bir süredir düşmanlarından sevdiklerini koruyamıyor olmanın acısını duyan Hızır, kalemini kıracağı ismi bulur. Sırada çok iyi tasarlanmış bir planı uygulamak vardır. Bunun için kendini öne atan kişi Hızır Ali olur. Hayatta kendinden başka sevdiği biri kalmayan Ünal da masasının başına gelebilecek olası tehlikelerin önlenmesi adına bu plana ayak uyduracaktır.

Ailesini bir arada tutmayı kendine görev bilen Meryem için ise artık her şey anlamsızlaşmaya başlamıştır. Bir ferdini daha kaybetmiş ailenin başında artık toparlayıcı biri yoktur. Bu boşlukta Mübeccel'in ölümünden sonra yaşamak dayanılmaz gelen Servet ya intikam almak için bir şeyler yapacak ya da kendinden cayacaktır.