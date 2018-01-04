Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Eskişehir’de ‘Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’ açıldı

    Eskişehir’de ‘Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’ açıldı

    DHA
    04.01.2018 - 17:42 | Son Güncelleme:

    Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından yaptırılan Prof. Dr. Türkan Saylan ‘Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’ düzenlenen törenle açıldı.

    Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski genel başkanı olan ve 13 Aralık 2009’da 73 yaşında vefat eden Prof. Dr. Türkan Saylan anısına Eskişehir’de yaptırılan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Tepebaşı Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Ataç, CHP İl Başkanı Sinan Özkar, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şube Başkanı Sevgi Akmen, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Azmi Kerman ile çok sayıda kişi katıldı.

    Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Çocuk denilince aklıma gelen isimlerin başında rahmetli Türkan Saylan hoca geliyor. Gerçekten kız çocuklarına olan o sevgisi, o kardelenler diye nitelendirdiği o çocuklarımızı, tüm gücüyle eğitime destek vererek onları yetiştirdi. Bugün Türkiye’de daha çok Türkan Saylanlara ihtiyaç var" dedi.

    Eskişehir’de ‘Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’ açıldı

    Ataç, merkezin kreş özelliğinde olduğunu da belirterek, "Belediyemizin tek noksanı kreş olmamasıydı. Şimdi erken çocukluk eğitim merkezi diye geçiyor ama biz yine kestirmeden kreş diye tabir ediyoruz. Böyle bir merkezi burayı hedefleyerek hazırladık. Çocuklarımıza ne yapsak azdır. Burası 24 ila 54 aylık çocukları kapsıyor" diye konuştu.

    Etiketler: Prof. Dr. Türkan Saylan , Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet Kurumsal Bize UlaşınYatırımcı İlişkileri