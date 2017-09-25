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    Eskişehir'de inanılmaz görüntü

    Kemal ATLAN (DHA)
    25.09.2017 - 14:41 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 15:01

    Eskişehir'de Porsuk Çayı'na giren ancak akıntı nedeniyle çıkamayan at, çevredekilerin çabasıyla sudan çıkardı.

    Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi Köprüsü altında sahipsiz bir atın Porsuk Çayı'nda olduğu görenler, buldukları ipi atın boynuna geçirdi. Çevredekiler, ipi çekerek atı su kıyısına yaklaştırdı. At daha sonra Porsuk Çayı girişinde sudan çıktı. Bir kişinin cep telefonuyla kayda aldığı olayda Porsuk Çayı'ndan çıkan at daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

     

    Etiketler: Eskişehir , porsuk , AT
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