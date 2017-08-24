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    Eskişehir'de ele geçirildi! Nükleer silah yapımında kullanılıyor

    DHA
    24 Ağustos 2017 - 11:33Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 11:44

    ESKİŞEHİR’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda nükleer sanayide kullanılan 9 adet cam tüp içerisinde, piyasa değeri 2 milyon Euro olduğu belirtilen Sezyum 137 maddesi ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tehlikeli madde kaçakçılığı yapan kişilere yönelik olarak operasyon düzenledi.Eskişehir-Ankara karayolunda dün bir dinlenme tesisinde gerçekleştirilen operasyonda, 9 adet cam tüp içerisindeki Sezyum 137 maddesi satışını yaptıkları öne sürülen E.A. (58), M.G. (52), D.Z. (50) ve M.D.’yi (49) gözaltanı alındı. Piyasa değeri 2 milyon Euro olarak değerlendirilen 9 adet cam tüp içerisindeki Sezyum 137 maddesine el koyuldu. Sezyum 137 maddesinin nükleer sanayide ve nükleer silah yapımında kullanılan kimyasal bir element olduğu belirtildi.

    Eskişehirde ele geçirildi Nükleer silah yapımında kullanılıyor

     

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    Etiketler: sezyum , nükleer , Silah
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