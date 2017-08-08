Eskişehir'de av tüfekli dehşet... Bakın kim çıktılar?

ELLERİNDE tüfeklerle, palalarla sokak sokak ateş ederek gezdiler. Uyuşturucuya, uyuşturucu satışına tepki adı altında yaşattıkları dehşeti de sosyal medyada paylaştılar.

Edinilen bilgiye göre, Gökhan S. (32) isimli şahıs tarafından 2 gün önce bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan videoda, elinde av tüfeği ve palalar bulunan 3 şahsın Kuyubaşı Mahallesi'ne otomobille girdiği ve otomobilden inen şahıslar Gökhan S., Veli N. (27) ve Emirhan S.’nin (21), sokaklarda küfürler ederek gezmeye başladığı görüldü.

MAHALLEYİ ESİR ALDILAR

Sokakta onlardan başka kimse yok.. Bağırışlarından anlaşıldığı kadarıyla mahallede bulunan uyuşturucu satışına, satıcılarına tepkilerini böyle gösteriyorlar. Bazı evlerin kapılarına kadar gidip içeri girmeyi de deniyorlar. Dehşet dakikalarında sokağa çıkan tek bir kişi yok. Uyuşturucu satışına tepki adı altında koca bir mahalleyi esir alan kişiler, bu anları kaydedip daha sonra sosyal medyadan da paylaşmaktan çekinmiyor. Görüntüler onların çektikleriyle sınırlı. Bundan sonra ne olduğu o nedenle bilinmiyor.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

İHA'nın haberine göre videoyu incelemeye alan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Gözaltına alınan şahıslardan Gökhan S.'nin 2 yaralama suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezasının olduğu ortaya çıkarken, 3 şahsın yapılan GBT sorgularında yaralama, hırsızlık ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu öğrenildi. Gökhan S. cezaevine teslim edilirken, diğer 2 şahıs hakkında "Genel güvenliği tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.