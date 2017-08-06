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    Eskişehir’de ağaca çarpıp ikiye bölünen otomobilde 2 ölü

    Eyüp KELEBEK / DHA
    06 Ağustos 2017 - 12:20Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 12:24

    ESKİŞEHİR’de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil,ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazada, otomobili kullanan 19 yaşındaki Hasan Yılmaz ile yanında oturan arkadaşı 17 yaşındaki Umut Kayır öldü.

    Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında İsmet İnönü 2 Caddesi Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Eczacılık Fakültesi yakınında meydana geldi. Hasan Yılmaz yönetimindeki 26 RL 486 plakalı otomobil, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

    İkiye bölünen otomobilde sürücü Hasan Yılmaz ile yanında oturan arkadaşı Umut Kayır kaza yerinde öldü.Ölen 2 gencin cesetleriotopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Eskişehir’de ağaca çarpıp ikiye bölünen otomobilde 2 ölü

    Etiketler: Eskişehir , kaza , ağaç
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