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Eskişehir OSB’de çevreci yatırımlar

Hürriyet Haber
04.09.2017 - 21:58 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 21:58

ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, OSB’deki artıma tesisinin kapasitesinin artacağını açıkladı.

Küpeli, bölgede bulunan yüzlerce fabrikaya ve KOBİ OSB bölgesindeki işletmelere arıtma hizmeti sunan ESART Atıksu Arıtma tesisine yeni yatırımların da yapıldığını kaydetti. Eskişehir OSB’nin üretim kapasitesinin her geçen gün arttığı ve Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap ilave Havalandırma Havuzları yapımının hızla tamamlandığının üzerinde duran Küpeli, “Bu yıl devreye alınacak proje Eskişehir OSB’nin öz kaynaklarıyla gerçekleştiriliyor. Proje ile mevcut havalandırma havuzları ile günlük 18 bin metreküp olan arıtma kapasitesi 36 bin metreküpe çıkacak. Sanayinin artan arıtma ihtiyacı bu sayede karşılanacak ve daha çok atık su arıtılıp doğaya kazandırılacak” dedi.  

Etiketler: EOSB , Eskişehir , gazetehaberleri
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