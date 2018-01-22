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    Eskiden gizlerdi, artık her yerde el eleler

    BERLİN
    22.01.2018 - 14:16 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in yönetim kuruluna girmesiyle yoğun tartışma yaratan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, şimdi de Koreli sevgilisi Soyeon Kim’le gündemde.

    SCHRODER, görüşmelerinde kendisine tercümanlık yaparken tanıştığı 47 yaşındaki Soyeon Kim’le bir süredir aşk yaşıyordu. Eski eşinden de boşanan Kim, şimdi zamanının tümünü Schröder’e ayırıyor. Çift, hem Almanya hem Kore’de yaşamak istiyor. Başlangıçta Koreli sevgilisini kamuoyundan gizleyen Gerhard Schröder, şimdi Soyeon Kim’le artık müze, konser, restoran el ele dolaşıyor.
    Birlikte çok mutlu görünen çift, en son Berlin Philharmonie’de konser izlerken, Bode Museum müzesinde sergiyi gezerken, selfi yaparken ve Kore restoranında yemek yerken görüntülendi.
    Sosyal Demokrat Schröder, pazar günü partisi SPD’nin de olağanüstü kurultayı yerine zamanını sevgilisiyle geçirmeyi tercih etti.

    Etiketler: Koreli sevgili , avrupadan haberler
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