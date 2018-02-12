Eskiden bebek bakımında kullanılan 5 gereç

Tahta beşikler ve salıncaklar
Şimdilerde her bebeğin bir dası bulunuyor. Bundan 10 yıl önce bebeklerin odalarında yatması gerektiği söylenirken şimdiler de anneler bebekleri yeniden yanıbaşlarına almaya başladılar. Geçmişte de bu durum bu şekildeydi. Eskiden anneler bebeklerine kendi odaların koydukları sallanan beşiklerde ya da odaya kurulan salıncaklarda yatırırlardı. Bu salıncaklar el yapımı, iki ip ve bir battaniyeden oluşan doğal salıncaklar olurdu.
Özel dikim kıyafetler
Şimdilerde her markanın bir de kendine özel bebek giyim ürünü bulunuyor. Ancak geçmişte bebek kıyafeti bulmak o kadar kolay bir şey değildi. Anneler genelde kumaş satın alırlar ve beğendikleri bir model üzerinden terziye diktirirlerdi. Bu nedenle geçmiş fotoğraflara baktığınızda neredeyse tüm bebeklerin büyük insanlar gibi giyindirildiklerini görürsünüz.
Kumaş bebek bezleri
Ahh, hayat kurtaran bebek bezleri! Eskiden bu bebek bezlerinin yerinde pamuk kumaştan bezler yer alıyordu. Bu bezler naylon bir kaplama ile kaplanıyor ve sızdırma gibi problemlerin yaşanmaması için de sık sık değiştiriliyordu. Üstelik bu kakalı bezleri anneler yıkıyor, kaynatıyor ve yeniden kullanılmak üzere defalarca hazırlıyordu.
Tülbentten yapılan emzikler
Emzik çok geçmiş dönemlerden beri kullanılan bir bebek gereci. Şimdi pek çok çeşidi olsa da eskiden anneler bebeklerini susturmak için tülbentin içine acıbadem şekeri gibi tatlı bir şey koyup bebeğin ağzına verirmiş. Zaten emzik dediğimiz şeyin icadı da bu pratik çözüm sayesinde olmuş.
Tahta oyuncaklar
Şimdi bir oyuncakçıya gittiğinizi düşünün. Her aya ait onlarca oyuncakla karşılaşmak mümkün. Ancak eskiden çocuklar için sadece tahta oyuncaklar vardı. Sonrasında ise naylon bebekler.
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