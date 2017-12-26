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    Haberler >Gündem>Eski vekilin çiftliğini 8 bin TL'ye kiraladılar, kül oldu... Çığlıklarını duyanlar itfaiyeyi aradı

    Eski vekilin çiftliğini 8 bin TL'ye kiraladılar, kül oldu... Çığlıklarını duyanlar itfaiyeyi aradı

    İHA
    26.12.2017 - 15:07 | Son Güncelleme:

    Adana'da savaştan kaçıp eski CHP Milletvekili Kasım Gülek'in çiftliğini 8 bin liraya kiralayan Suriyelilerin çadırları, çıkan yangında kül oldu. Yangın sonrası 60 Suriyeli kadın, erkek ve çocuk sokakta kaldı.

    Olay Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 1940 yılında CHP'den milletvekili olan ve 1996 yılında ABD'de hayatını kaybeden Kasım Gülek'in çiftliğini Suriye'deki iç savaştan kaçan 15 aileden 60 kişi 8 bin lira karşılığında kiraladı. Bu 15 aileden 10'u çiftliğin içine naylon çadır kurarak yaşamlarını sürdürmeye başladı.

    Eski vekilin çiftliğini 8 bin TLye kiraladılar, kül oldu... Çığlıklarını duyanlar itfaiyeyi aradıBugün öğleden sonra ise elektrik kontağından çıkan yangın bir anda naylon çadırları sardı. Suriyeli tarım işçilerinin çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, çiftlik içinde bulunan palmiye ağaçlarına sıçradı.

    Eski vekilin çiftliğini 8 bin TLye kiraladılar, kül oldu... Çığlıklarını duyanlar itfaiyeyi aradıŞehir merkezinden 13 kilometre uzaklıkta bulunan yangına itfaiye erleri müdahale ederken, Suriyeliler çadırların içerisinde bulunan eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Polis, piknik tüplerinin bulunduğu çadırlarda olası bir patlama yüzünden meydana gelecek can kaybını önlemek için çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Eski vekilin çiftliğini 8 bin TLye kiraladılar, kül oldu... Çığlıklarını duyanlar itfaiyeyi aradıYarım saat içerisinde söndürülen yangında alevlerden korkan Suriyeli çocukların annelerine sarılarak gözyaşına boğulduğu görüldü. Çadırları yandığı için sokakta kalan Suriyeli aileler soğutma çalışmalarını uzaktan izledi.

    Eski vekilin çiftliğini 8 bin TLye kiraladılar, kül oldu... Çığlıklarını duyanlar itfaiyeyi aradı

    Eski vekilin çiftliğini 8 bin TLye kiraladılar, kül oldu... Çığlıklarını duyanlar itfaiyeyi aradı

    Etiketler: Adana
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