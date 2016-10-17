Eski uzman çavuş boşanmak istediği eşinin PKK’lı olduğunu öne sürdü

Adapazarı’nda oturan geçen yıllarda meslekten atılan eski uzman çavuş İ.K. eşi D.K.’dan boşanmak için dava açtı. Çiftin boşanma davası Sakarya Adliyesi’nde sürerken, İ.K. mahkemeye delil olarak sunmak için eşinin bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile çekilmiş fotoğraflarını Adapazarı’nda bir fotoğrafçıda bastırdı.

Fotoğrafçı da, fotoğrafları görünce polise haber verdi. Polis, İ.K. ile eşi D.K.’yı terör örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına aldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi’nde ifadeleri alınan İ.K. ile D.K. bugün adliyeye sevk edildi.