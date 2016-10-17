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    Eski uzman çavuş boşanmak istediği eşinin PKK’lı olduğunu öne sürdü

    Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya) (DHA)
    17 Ekim 2016 - 14:16Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 11:36

    SAKARYA’da meslekten atılan uzman çavuş 34 yaşındaki İ.K. eşinden boşanmak için dava açarken, eşinin bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçasıyla çekilmiş fotoğraflarını mahkemeye kanıt olarak sunmak istedi. Fotoğrafları hazırlayan fotoğrafçının ihbarı üzerine İ.K. ile eşi 31 yaşındaki D.K. gözaltına alındı.

    Adapazarı’nda oturan geçen yıllarda meslekten atılan eski uzman çavuş İ.K. eşi D.K.’dan boşanmak için dava açtı. Çiftin boşanma davası Sakarya Adliyesi’nde sürerken, İ.K. mahkemeye delil olarak sunmak için eşinin bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile çekilmiş fotoğraflarını Adapazarı’nda bir fotoğrafçıda bastırdı.

    Fotoğrafçı da, fotoğrafları görünce polise haber verdi. Polis, İ.K. ile eşi D.K.’yı terör örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına aldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi’nde ifadeleri alınan İ.K. ile D.K. bugün adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: uzman çavuş , PKK terör örgütü , Boşanma davası , Adapazarı , Sakarya
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