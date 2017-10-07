Eski UETD Danimarka Teşkilat Başkanı Ahmet Kaya öldürüldü

DANİMARKA medyasında yer alan haberlere göre, ailesini yanına alan Kaya, aracıyla başkent Kopenhag’ın 70 kilometre batısındaki Holbaek kentinde bir restorana gitti. Restoranda Kaya ile 26 ve 27 yaşlarındaki iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Daha önce işledikleri suçlardan dolayı polis tarafından tanındığı iddia edilen bu kişilerle yaşadığı tartışmanın ardından aracına binerek ailesini evine bırakan Kaya, bir süre sonra şüphelilerle akaryakıt istasyonunda buluştu.

Akaryakıt istasyonunun yakınındaki Valdemar Sejrsvej Caddesi’nde 27 yaşındaki zanlının aracını kasten üstüne sürerek çarpması nedeniyle ağır yaralanan 4 çocuk babası Ahmet Kaya, tedavi altına alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİSİ DE TUTUKLANDIAynı araçla olay yerinden kaçan iki şüpheli, bir süre sonra polise teslim oldu. Polisin gözaltına aldığı kişiler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Zanlıların 31 Ekim’e kadar tutuklu kalmasına karar verildi. Ayrıca polis, görgü tanıklarına olayın aydınlatılabilmesi için yardım çağrısında bulundu.

UETD Danimarka adına sosyal medyada yapılan açıklamada, ‘Yürekli, din ve vatan sevdalısı’ olarak nitelendirilen Ahmet Kaya’nın ölümünden duyulan üzüntü belirtildi.