Eski tuğgenerale 2. kez tahliye

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 ila 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklardan aralarında eski 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar'ın da bulunduğu 32 asker tahliye edilmişti.

Cumhuriyet Savcısının, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz üzerine eski Tümgeneral Abdullah Baysar ile birlikte Tugğeneral Mesut Savaş, eski Binbaşı Ü.K. ile değişik rütbelerdeki sanıklar B.E, Ö.E, F.A. ve M.N.Ç. tekrar tutuklanmıştı.

ÜST MAHKEMEDEN KARAR

Sanıkların avukatlarının bir üst mahkeme olan Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları itiraz sonucu tutuklu sanık Abdullah Baysar tekrar tahliye edilmişti.

Adana 1. ağır Ceza Mahkemesince, bugün de tutuklu sanıklar Tugğeneral Mesut Savaş, Ü.K. ve M.N.Ç. de tahliye edildi.

F.A, B.E. ve Ö.E'nin tahliye talepleri ise mahkeme heyetince reddedildi.

Şırnak Çakırsöğüt davasının duruşmasına 30 Ekim’de devam edilecek.