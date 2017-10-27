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    Eski tuğgenerale 2. kez tahliye

    AA
    27.10.2017 - 19:23 | Son Güncelleme:

    Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili 19'u tutuklu 385 sanığın yargılandığı davada tahliye edilip tutuklanan eski Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tugğeneral Mesut Savaş ile birlikte iki tutuklu sanık bir üst mahkemece yeniden tahliye edildi.

    Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 ila 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklardan aralarında eski 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar'ın da bulunduğu 32 asker tahliye edilmişti.

    Cumhuriyet Savcısının, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz üzerine eski Tümgeneral Abdullah Baysar ile birlikte Tugğeneral Mesut Savaş, eski Binbaşı Ü.K. ile değişik rütbelerdeki sanıklar B.E, Ö.E, F.A. ve M.N.Ç. tekrar tutuklanmıştı.

    ÜST MAHKEMEDEN KARAR

    Sanıkların avukatlarının bir üst mahkeme olan Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları itiraz sonucu tutuklu sanık Abdullah Baysar tekrar tahliye edilmişti.
    Adana 1. ağır Ceza Mahkemesince, bugün de tutuklu sanıklar Tugğeneral Mesut Savaş, Ü.K. ve M.N.Ç. de tahliye edildi.

    F.A, B.E. ve Ö.E'nin tahliye talepleri ise mahkeme heyetince reddedildi.

    Şırnak Çakırsöğüt davasının duruşmasına 30 Ekim’de devam edilecek. 

    Etiketler: tuğgeneral , fetö
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