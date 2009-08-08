Eski Taş Eski Avcı

Rakip takımın ne menem bir takım olduğunu anlamak için adını eksiksiz okumak yeterli olacak sanırım : İstanbul Büyükşehir Belediyespor...

Hangi takımı tutuyorsun küçük ?

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u tutuyorum amcacığım...

Erdoğan Aksoy yazıyor

Hep merak etmişimdir, nasıl bir fayda sağlayabilir Türk futboluna Büyükşehir Belediye Takımları? Seyirci yok, bütçe çok. Ne kabahati var diğer kent takımlarının ? Ya da hangi hakla kentin sorunlarının çözümünde kullanılması gereken paralar, amatör futbola değil de profesyonel futbola kanalize edilir ? Sanırım hiç anlayamayacağım...

İ.B.B.Spor 1 puanı fazlasıyla hak etti. Zaten ne zaman Beşiktaş ile oynasalar milli oluyor Abdullah Avcı'nın öğrencileri. Aha şuraya yazıyorum, kimse önümüzdeki hafta kendilerinden böyle bir performans beklemesin, 3 atımlık barutlarını 1 maçta bitirdiler çünkü. Ayrıca özellikle G.Saray maçlarındaki mücadelelerini şimdiden not ettiğimi söylemek isterim.

Daha önce söylediğim gibi 1 puanı fazlasıyla hak etti İ.B.B.Spor. Beşiktaş'ı çok iyi kontrol etti ve İbrahim Akın'ın yoktan var ettiği tek pozisyonla da beraberlik golünü buldular. Gerçekten çok iyi çalışmışlar Beşiktaş'ı, Abdullah Avcı'yı tebrik etmek gerekiyor.

İbrahim Akın'ın performansını görünce biraz hayıflanmadım değil. Keşke Burak, İbrahim Akın, Batuhan gibilerini tedrisattan geçirebilseydi Beşiktaş. Ben olsam eli sopalı bir ilkokul öğretmenini Nevzat Demir Tesislerine getirir, sınıfa çevrilmiş bir yerde akıl irfan sahibi olmalarını sağlardım. Böyle futbolcuları kaybedersek yenileri tarlada yetişmiyor çünkü.

Gel gelelim Beşiktaş'a. Maçın tartışmasız hakimi oldukları bir maçtan sadece tek puan çıkarabildiler. Tüm futbolcular ellerinden gelenin fazlasını yaptılar ve bizlere müthiş tempolu bir maç izlettirdiler. Olağanüstü mücadeleleri için de başta Ernst olmak üzere ayrıca tebrik etmeleri gerekiyor tüm Siyah Beyazlı futbolcuları.

Şimdi diyeceksiniz ki “Madem çok iyi oynadılar da niye galip gelemediler?” Cevap çok basit, mücadele etmek başka şey, galip gelebilmek için gerekli kaliteyi gösterebilmek başka şey. Çünkü Beşiktaş maalesef çoğunlukla 1.sınıf futbolculardan kurulu bir takım değil. Bu tespitimi daha önce yazdığım bir yazıda vurgulamıştım. Sonrasında hasbihal edilmemiş bi kulağımızın arkası kalmıştı ya neyse.

Yol yakınken Beşiktaş gerekli takviyeleri yapmalı ve Şampiyonlar Ligi'ne hazır olarak başlamalı. Henüz kaybedilmiş bir şey yok çünkü. 2-3 takviye ile 1.sınıf takımlarla kora kor mücadele edebilecek bir takım olmamaları için de bir sebep yok açıkçası.

Öncelikle Yusuf ve Tello'yu bir miksere atıp tüm hücrelerini ayrıştırmalı, sonrasında da 10.5 numaralık bir futbolcu kalıbına dökerek dondurmalılar. ( Bknz Deco ) Günümüz futbolunda bu tür futbolculardan değil 2, 1 tanesinin bile olağanüstü yetenekleri olmadığı takdirde lüks olduğunu da söylemeliyiz. Boşa çıkan diğer kontenjanı da bozdur bozdur harca... Hadi oldu olacak bunu da biz söyleyelim, oyunu 2 yönüyle de oynayabilecek gerçek bir orta saha oyuncusu...



İsmail bir adım önde görünüyor şu anda Erhan Güven'den. Daha fuleli, daha gelişime açık gibi. Fakat o kadar temiz oynuyor ve o kadar iyi niyetle mücadele ediyor ki Erhan Güven, kredisini henüz hiç ama hiç harcamadığını söylemeliyiz. Yine de gelişim grafiğini sürekli artan yönde çizemezse Ekrem Dağ ile birlikte bir diğer miksere atılmaya en yakın adaylardan biri kendisi.



Sivok ve Ferrari'li defansa İ.Toraman lazım gibi. 3'ü birden oynarsa kim gerekli anda kulübeden oyuna girecek veya ofansif yönden doğacak eksiklik nasıl giderilecek ? İşi zor mu zor Denizli'nin. Ama biz de söylemeliyiz ki çabukluğuyla defansı sigortalayacak biri lazım.

Hakem için söylenecek bir şey yok. Gördüğünü çalmaya çalıştı. Nedendir bilinmez Olimpiyat stadında oynanan son 2 maçta bende bir kanı oluştu; bu sene Beşiktaş lehine pek hatalı düdük çalınmaaaaaazzz...

Mustafa Denizli'yi sona sakladım mahsustan. Yazının ana fikri hep sonlardadır çünkü. İ.B.B.Spor'u peşine takan ve defansın arkasına arkan tek futbolcu Holosko'yu çıkartarak büyük bir hataya imza attı Denizli. Yerine soktuğu henüz hazır olmayan Nihat'ı da strese soktu aynı anda. Sahada gol atmak dışında herşeyi yapan Nobre'yi çıkarsa belki hak verebilirdim ama Holosko sahada çıkması gereken son oyuncu idi.

