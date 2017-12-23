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Eski takım arkadaşından duygusal ziyaret

Ali VARLI / BERLİN
23.12.2017 - 10:38 | Son Güncelleme:

Hertha Berlin’de birlikte futbol oynayan İlyas Tüfekçi ile Mehmet Dedeoğlu, 40 yıl sonra buluştu. Dedeoğlu, Hertha Berlin’den takım arkadaşı Tüfekçi’yi İstanbul’da hasta yatağından ziyaret etti.

ŞİMDİLERDE profesyonel fotoğrafçılık yapan Mehmet Dedeoğlu “Hertha’da forma giyen ilk Türk futbolcular biziz. İkimiz Berlin karmasında da birlikte oynadık. İlyas orta sahada, ben ise defansta oynuyordum. İkimizi birinci takımla antrenmanlara da çıkarıyorlardı” dedi.
Kendisinin İlyas kadar futbola önem vermediğini belirten Dedeoğlu, o yıllarla ilgili olarak şunları söyledi:
“Ben lise bitirme sınavlarına hazırlanmak için futbola ara verdim. Okula önem verdim. İlyas ise sadece futbolu düşünüyordu. İlyas, Stuttgart’a transfer oldu. Yollarımız ayrıldı. O çok başarılı oldu. İlyas’ın yeteneği dışında insanlığı da çok büyük. Benim hayatımda gördüğüm en vicdanlı insanlardan biri İlyas’tır. Bir köpek için hiç düşünmeden buz gibi göle girdi. Ocak ayında sahalar karla kaplı olduğu için topla çalışamıyorduk. Çok soğuk bir havada hocamız bizi göl kenarında koşturuyordu. Neredeyse buz tutmak üzere olan gölde bir köpek çırpınıyordu. Sahibi yaşlı kadın da çıkaramıyordu köpeği. Çaresizce duruyordu orada. Biz kadının yanından geçenken İlyas hiç düşünmeden birden göle atladı. Donmak üzere olan köpeği kucaklayıp gölden çıkardı. Üzerindeki eşofmanla da köpeği kurulayıp ısıtmaya çalıştı. İlyas böyle bir insandı.”
İstanbul’da tedavi gören İlyas Tüfekçi’yi ziyaret ettiğini belirten Mehmet Dedeoğlu “40 yıl sonra bir araya geldik. İkimiz de çok duygulandık. Hasret giderdik” dedi.

Eski takım arkadaşından duygusal ziyaret

Mehmet Dedeoğlu (solda) ve İlyas Tüfekçi’nin Hertha Berlin’de futbol oynadığını Hürriyet böyle duyurmuştu.

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