Eski sporcunun feci ölümü... Geçen hafta evlenmişti

Manavgat'a bağlı Tepeköy Mahallesi'nde oturan Mehmet Öz, eşi, anne ve babasıyla zeytin toplamak için bahçeye geldi. Saat 11.00 sıralarında elektrikli ağaç kesme motoruyla bahçenin sınırındaki çalıları budayan Mehmet Öz, kestiği dal parçalarını toplamak için kesme motorunu çalışır vaziyette yere bıraktı. Dal parçalarını topladığı sırada dengesini kaybeden Mehmet Öz, sırt üstü kesme motorunun üzerine düştü.

Mehmet Öz'ün düştüğünü gören ailesi yanına koştu. Elektrikli motoru durduran yakınları, sırtında derin kesik bulunan Mehmet Öz için sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Öz'ün öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine jandarma ekipleri geldi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet Öz'ün cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Mehmet Öz'ün, geçen yıla kadar futbol ve voleybol branşlarında faaliyet gösterdiği, Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü'nde yönetici olarak görevine devam ettiği belirtildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Öz, Tepeköy mezarlığında toprağa verildi. Mehmet Öz'ün cenaze törenine akrabası olan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ile ailesi, yakınları ve vatandaş katıldı. İşitme engelli arkadaşları da Mehmet Özü son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Mehmet Özün cenazesi Külliye Camii imam hatibi Mustafa Yılmazın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

MİLLİ MAÇTA SAHAYA ÇIKMIŞLARDI

Mehmet Öz, geçen hafta Kübra Yılmaz ile evlenirken, çift İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın 29 Ekim'de Antalya'da İngiltere'yi 5-0 yendiği karşılaşmada gelinlik ve damatlıkla sahaya çıkmıştı. Taraftarı selamlayan çift, gazetecilere de milli takımı desteklemek için düğünden maça geldiklerini söylemişti.