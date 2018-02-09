Eski sevgiliye altı bıçak! Bahanesi: 'Ortaparmak gösterdi'

Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, Ankara Yenimahalle Sapanca Sokak’ta 7 Şubat’ta meydana gelen olayda ağır yaralanan Öktem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Öktem’in eski sevgilisi Resul Yıldırım’a ulaşıldı. Önce cinayeti inkâr eden Yıldırım, görüntülerin izlettirilmesinin ardından Öktem’i öldürdüğünü kabul etti.



Tutuklanan Yıldırım’ın ifadesinde, “Evlilik hazırlığı yapıyorduk. Nikâh için gün sayarken beni terk etti. Barışmak istedim, ancak yanaşmadı. Beni niye terk ettiğini sorduğumda, ‘ortaparmağını’ göstererek, benimle evlenmeyeceğini söyledi. Olay günü de barışmak amacıyla yanına gittim, beni tersleyince kendimi kaybettim” dediği öğrenildi.



Olay anında Öktem’in yanında bulunan A.K. ise ifadesinde, “Eve dönüyorduk, o sırada bizi takip eden arabadan inen bir erkek Neziha’nın yanına geldi. Hiçbir şey demeden bıçaklamaya başladı” dedi.