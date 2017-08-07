Eski sevgilisine verdiği hediyeleri geri almak için mahkemeye başvurdu!

Sabah gazetesinden Ümit Uzun'un haberine göre, İstanbul'da turizmci Pelin Ö., 3 yıl önce ayrıldığı sevgilisi, inşaat mühendisi Yakup A.'ya verdiği 6 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi ve dizüstü bilgisayarı geri almak için savcılığa başvurdu.



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevi kötüye kullanmak suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan eski sevgili Yakup A. ifadesinde, "Bana verdiği hediyeleri geri almak için dava açmış. Onları bana hediye etmişti. Mahkemelik olmaya gerek yoktu. Şaşkınım" dedi. Yakup A., Pelin Ö.'ye fotoğraf makinesi ve bilgisayarın karşılığı olarak bir miktar para ödese de yeterli olmadı.

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