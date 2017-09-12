Eski sevgilisine tabancayla ateş açtı, serbest kaldı

Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle’de meydan geldi. Çalıştığı gece kulübünden çıkarak Yeni Mahalle’deki evine giden H.K.’ye aracını park ettiği sırada eski erkek arkadaşı İ.Y. tarafından tabancayla ateş açıldı.

H.K. şans eseri yara almazken, mermiler ön cam ve sürücü koltuğuna isabet etti. Paniğe kapılan H.K. aracıyla olay yerinden kaçarken, durumu polise haber verdi. Polis, olayın şüphelisi İ.Y.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından ’Kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. İ.Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.



