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    Eski sevgilisine pompalı tüfekle gözdağı vermişti! Tutuklandı...

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 15:42Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 15:42

    Antalya'da eski sevgilisi Zehra A.’ya gözdağı vermek için annesi Hacer A.’nın iş yerine pompalı tüfekle kurşun yağdıran Şükrü K., tutuklandı.

    Olay, dün sabah erken saatlerde Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre devam eden birliktelikten sonra Zehra A.’nın kendisinden ayrılması yüzünden bunalıma giren Şükrü K., telefonla aradığı Zehra A.’yı, iddiaya göre "Senin yakınlarını sileceğim. Bunları izle" diye tehdit etti.

    Daha sonra Zehra A.’nın annesi Hacer A.’ya ait yufkacıya gelen Şükrü K., burada bir süre bağırdıktan sonra yanında getirdiği pompalı tüfeği peş peşe ateşledi. Olay sırasında ölen ya da yaralanan olmazken yufkacıya 5 kurşun isabet etti.

    Elinde tüfekle kaçan Şükrü K., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan Şükrü K., tehdit, iş yeri kurşunlama, yaralama suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    Zehra A. polisteki ifadesinde, "Beni sürekli öldürmekle tehdit ediyordu. Annemin işyerinde olduğumu düşünerek ateş etmiş. Amacının bana gözdağı vermek olduğunu sanıyorum" dedi.

    Etiketler: Antalya , pompalı tüfek , ateş , eski sevgili
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