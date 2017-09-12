Eski sevgiliden şoke eden telefon! 'Oryantal oldu'

Polise başvuran H.K., eski erkek arkadaşı İ.Y.’nin, Antalyada ikamet eden ailesini arayarak oryantallik yaptığını söylediğini ayrıca arkadaş oldukları zaman çektirdiği özel fotoğraflarını izinsiz sosyal medya hesaplarından paylaştığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.