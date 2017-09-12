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    Eski sevgiliden şoke eden telefon! 'Oryantal oldu'

    Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)
    12.09.2017 - 16:02 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 16:05

    Edirne’nin Keşan İlçesi’nde polise başvuran H.K., eski erkek arkadaşı İ.Y.’nin Antalya'da yaşayan ailesini arayarak 'oryantallik yaptığını' söylediğini ayrıca özel fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından izinsiz yayınladığını belirterek şikayetçi oldu.

    Polise başvuran H.K., eski erkek arkadaşı İ.Y.’nin, Antalyada ikamet eden ailesini arayarak oryantallik yaptığını söylediğini ayrıca arkadaş oldukları zaman çektirdiği özel fotoğraflarını izinsiz sosyal medya hesaplarından paylaştığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: son dakika , Keşan , Edirne , oryantal , Sosyal Medya
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