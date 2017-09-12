Eski sevgiliden şoke eden telefon! 'Oryantal oldu'

İstanbul’da yatırımcının gözü bu iki bölgede
Dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul genişledikçe yatırım yapma ve yeni bir yaşam alanı kurma niyetindeki kentlilerin gözdesi hem şehrin içinde kalan hem de birkaç sene içinde değerleneceğine...
Polise başvuran H.K., eski erkek arkadaşı İ.Y.’nin, Antalyada ikamet eden ailesini arayarak oryantallik yaptığını söylediğini ayrıca arkadaş oldukları zaman çektirdiği özel fotoğraflarını izinsiz sosyal medya hesaplarından paylaştığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.