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    Eski sevgili yolda gördü, dehşet saçtı!

    DHA
    20 Ağustos 2017 - 07:51Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 07:58

    Kütahya'da 22 yaşındaki İrfan Konsu, eski sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Sevgi Çetinkaya ve erkek arkadaşı 21 yaşındaki Kubilay Yeşilmeşe ile yanlarında bulunan 2 kişiyi bıçakla yaraladı.

    Olay, saat 23.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. İrfan Konsu, yolda gördüğü eski sevgilisi Sevgi Çetinkaya ile yanında bulunan arkadaşlarını takip etti.

    Konsu, alt geçit çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ve karanlık olan yolda Sevgi Çetinkaya’yı durdurunca tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağını çeken İrfan Kansu, Sevgi Çetinkaya’yı 8 yerinden, araya giren genç kızın erkek arkadaşı Kubilay Yeşilmeşe ile yanlarındaki 34 yaşındaki Koray Altun ve 22 yaşındaki Ebru Şahin’i de çeşitli yerlerinden bıçaklayıp otomobiline binerek kaçtı.

    Yaralılardan Kubilay Yeşilmeşe, yakındaki Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipler Amirliği’ne giderek yardım istedi. Polislerin çağırdığı ambulanslarla yaralılar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralılardan Sevgi Çetinkaya, Kubilay Yeşilmeşe ve Koray Altun’un sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Polis, kaçan İrfan Konsu’yu yakalamak için çalışma başlattı.

    Etiketler: Kütahya , eski sevgili , dehşet saçtı
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