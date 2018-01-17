Eski sevgili hayatı zehir etti

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, iki yıllık ilişkilerinin bitmesinin ardından B.B., Emilyana M.’ye “Bana cevap vermediğin sürece hayatın zehir olacak”, “Cevap versen iyi olur yoksa tüm pis resimler yayınlanacak” mesajları atarak şantaj yaptı. Karşılık alamayan Ali Ş.B.B., Facebook’ta açtığı profillerde Emilyana M.’nin özel fotoğraflarını yayınladı. Emilyana M.’nin şikâyetçi olması üzerine Ali Ş.B.B.’nin “şantaj”, “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlarından 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapsi istendi. Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Emilyana M. sanığın kendisini ölümle tehdit ettiğini de söyledi. Sanık Ali Ş.B.B. de ise savunmasında, “Onu özlediğimi görmesi için böyle bir şey yaptım. Bir süre sonra fotoğrafları ve videoları da kaldırdım” dedi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.