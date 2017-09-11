Eski sağ kolu resmen ayrıldı

2011’e kadar 10 yılı aşkın süre Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü olarak çalışan Ömer Karakaş, 2011 seçiminde Aydın’dan MHP listesinden milletvekili adayı olmuş, ancak seçilememişti. 2015’ten beri parti içi muhalefette Akşener’le birlikte hareket eden Karakaş, olağanüstü kongre için öncülük eden isimler arasında yer alıyordu.



MHP’deki liderlik yarışında yargı kararlarından sonuç alamayan Akşener’in yeni oluşuma yönelmesi üzerine ekibindeki isimler de MHP ile üyelik bağlarını koparmaya başladı. Karakaş Çankaya İlçe Seçim Kuruluna dilekçe vererek MHP’den ayrıldığını duyurdu. Karakaş dilekçesinde, “Mensubu olmakla gurur duyduğum ve daima gurur duyacağım ve sevdam olan ülkücülük fikrine her zaman hizmet etmeye devam edeceğim” dedi. Karakaş’ın, Akşener’in kuracağı yeni partide yönetim görev üstleneceği biliniyor.



YASADIŞI TAKİP EDİLMİŞTİ



Karakaş, şimdi FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Emniyet görevlilerince yasadışı dinlenen ve takip edilen isimler arasındaydı. HSYK müfettişlerince yürütülen telekulak soruşturmasında, Ömer Karakaş’ın, Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürlüğünü yaptığı 2007-2010 yılları arasında “Türk İntikam Tugayı adlı örgüt üyeliği” gerekçesiyle teknik ve fiziki takibe alınan isimler arasında bulunduğu tespit edilmişti. Savcılık, bu dinleme kararlarında asıl hedefin MHP lideri Bahçeli olduğu yönünde görüş belirmişti. Bu yasadışı dinlemeler daha sonra kararı aldıran Emniyet yetkilileri aleyhine “kumpas” davalarına dönüştü.