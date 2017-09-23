Eski polis şefine kefil olmuş

Darbe girişiminin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilen eski Zonguldak Emniyet Müdürü Sazak, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı davada önceki gün adli kontrol şartıyla tahliye edildi.



FETÖ kumpasları ile tutuklanan ve 3 yıl 9 ay tutuklu kalan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ise Sazak’ın yargılandığı mahkemeye dilekçeyle başvurdu. Avcı, dilekçesinde özetle şöyle dedi: “Seyfi Sazak devletin yasalarına bağlı, hukuka inanan biri. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak tanımlanan bu grupla bir alakasını görmedim. Sazak’ın FETÖ mensubu olmadığı, haksızlığa uğradığı kanaatindeyim.”



