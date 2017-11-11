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    Eski polis müdürlerinin eşlerine ByLock gözaltısı

    Toygun ATİLLA/İSTANBUL
    11.11.2017 - 22:40 | Son Güncelleme:

    17-25 Aralık operasyonun mimarlarından oldukları iddiasıyla yargılanan dönemin İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ve Mali Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy’un eşlerinin ByLock kullandıkları tespit edildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan operasyonda, eski Kazım Aksoy’un evine giden İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapıyı çalmalarına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine çilingirle kapı açıldı. Eve giren polisler, Sümeyya Aksoy’u gözaltına aldı. Yakup Saygılı’nın eşi Esra Filiz Saygılı ise cezaevindeki eşini ziyaret için geldiği İstanbul’da yakalandı. FETÖ’nün örgütsel yazışma programı ByLock kullandıkları belirlenen Sümeyya Aksoy ve Esra Filiz Saygılı’nın sorgulamalarına başlandı.

    Esra Filiz Saygılı’nın, FETÖ’nün örgütsel yazışma programı ByLock grubu içinde, Sümeyya Aksoy, mahrem imamın eşi Nuran Ünal ve bir başka emniyet müdürünün eşi Huri Yılmaz’la konuştukları tespit edildi. Yakup Saygılı’nın da yine emniyet müdürü olan Yasin Topçu ve Serdar Gürdalı ile aynı ByLock grubu içinde yer aldığı belirlendi. Sümeyya Aksoy’un ise İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan’ın eşi Nazife Demirhan, emniyet müdürü amirleri eşleri Hatice Gök, Fatmagül Durmuş, mahrem imam eşi Hayriye Bakır ve emniyet amiri Said Gök ile aynı ByLock gurubu içinde yer aldığı saptandı. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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