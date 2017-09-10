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    Eski polis, 'Fetullah Gülen’e küfretti' diye babasını vurdu!

    Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
    10.09.2017 - 16:24 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 17:47

    Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde, 3 yıl önce polislikten istifa eden Erol K., terör örgütü FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’e küfür ettiği için tepki gösterip tartıştığı babası 70 yaşındaki Cemal K.’yi tabancayla vurarak yaraladı. Gözaltına alınan Erol K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kaynaşlı’nın Yeniyurt Köyü’nde oturan, 3 yıl önce polislik görevinden istifa ettiği belirtilen Erol K., dün akşam saatlerinde iddiaya göre FETÖ/PDY terör örgütü ele başı Fetullah Gülen’e hakaret ve küfür ettiğini iddia ettiği babası Cemal K. ile tartıştı. Erol K., tartışma ardından belinden tabancasını çıkartarak babasını ayağından vurdu.

    Cemal K. yere yığılırken, silah sesini duyan yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ayağından yaralanan Cemal K., kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kendisini vuran oğlu da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemlerini tamamlanan Erol K., sağlık kontrolleri sonrası Düzce Adliyesi’ne sevk edildi.

     

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    Etiketler: terör örgütü FETÖ , yaralama , Son dakika , eski polis
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