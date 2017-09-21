Eski parlamentere Nazi kampı cezası

Belçika Federal Parlamentosu’nda 2010-2014 arasında görev yapan Louis, kişisel blogunda İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Yahudi soykırımına yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 2015’te altı ay hapis, 18 bin Euro da para cezasına çarptırılmıştı.

HER YIL BİR NAZİ KAMPI ZİYARET EDİP İZLENİMLERİNİ YAZACAK

Konunun taşındığı üst mahkeme ise Louis’nin her yıl bir tane olmak üzere beş yıl boyunca Nazi kamplarını ziyaret etmesi ve her ziyarette edindiği izlenimleri ziyaretten en geç bir ay sonra Facebook sayfasında en az 50 satırlık metin halinde yayınlaması karşılığında cezayı erteledi. Eski parlamenter bu şartları yerine getirmezse erteleme iptal edilerek ceza uygulanacak.

ÖZÜR DİLEDİ

Louis, Auschwitz ve Dachau’nun yanı sıra Birkenau, Majdanek ve Treblinka kamplarını ziyaret edecek.

Mahkemenin kararına uyarak her yıl Nazi kamplarına gideceğini belirten 37 yaşındaki Louis, Facebook sayfasındaki mesajında, açıklamaları nedeniyle incinenlerden özür dilerken, “Bana düşen bu ölüm kamplarına gitmek ve istenen raporları hazırlamak. Mahkeme muhtemelen yazar olarak yeteneğimin farkına vardı” ifadelerini kullandı.