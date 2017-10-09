Eski okul Ã§antalarÄ±nÄ±n unutulmaz 7 nostaljik objesi

GÃ¼zelce kaplanmÄ±ÅŸ defterler
Bizi en Ã§ok heyecanlandÄ±ran ÅŸeylerden bir tanesiydi gÃ¼zel kaplanmÄ±ÅŸ defterler. Hele ki defter kaplamak ayrÄ±ca gÃ¼zel bir durumdu. KÄ±rtasiyeden ÅŸeffaf, dÃ¼z renkli ve desenli en beÄŸenilen kaplar alÄ±nÄ±r, aileyle beraber kaplanÄ±rdÄ±.
Etiketler
Etiketler de tÄ±pkÄ± kaplanan defter ve kitaplar gibi bizi heyecanlandÄ±ran bir baÅŸka objeydi. KÄ±rtasiyeden beÄŸenilerek alÄ±nan etiketler, jilet gibi yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r, dÃ¼zgÃ¼n bir ÅŸekilde doldurulurdu. Burada da ailemizden yardÄ±m alÄ±rdÄ±k.
Kalemlikler
Kalemlikler bir okul Ã§ocuÄŸun mal varlÄ±ÄŸÄ± gibiydi. Ne kadar Ã§ok Ã§eÅŸit kalemin varsa o kadar gÃ¶steriÅŸliydin. KeÃ§eliler, pasteller, kurÅŸun kalemler ve uÃ§lu kalemler. KalemliÄŸin ne kadar Ã¶zel ve nostaljik bir ÅŸey olduÄŸunu en iyi kalemlik kokusunu hatÄ±rlayanlar bilir. Â
ArÄ±lÄ± silgi
Silgiler ikiye ayrÄ±lÄ±rdÄ± sert olup kÃ¶tÃ¼ kokup kÃ¶tÃ¼ silenler ve yumuÅŸak olup gÃ¼zel kokup gÃ¼zel silenler. Ä°ÅŸte gÃ¼zel bir uÃ§lu kalemin yanÄ±ndaki en iyi dost arÄ±lÄ± silgilerdi. Herkesin Ã§antasÄ±nda bulunan gÃ¼zel bir nostaljik objeydi.
AbakÃ¼s
Åžimdilerdeki gibi hesap makineleri, akÄ±llÄ± telefonlar yoktu. SayÄ± saymayÄ± bilmeyen ama heves eden bizlerin sahip olduÄŸu en gÃ¼zel objeydi. Ã–ÄŸretmenler alÄ±nacaklar listesinde abakÃ¼se yer verir, biz de kÄ±rtasiyeden alÄ±rdÄ±k. Ä°lkokul yÄ±llarÄ±nda bir an olsun Ã§antamÄ±zdan Ã§Ä±kmazdÄ±.
Ozmo serisi
Dergileri, CDâ€™leri Ã§ocukluÄŸumuza dair unutulmayanlar arasÄ±ndaydÄ±. Gazetenin verdiÄŸi bu seri haftanÄ±n belirli gÃ¼nleri Ã§Ä±kardÄ±. Ã–ÄŸretmenlerin isteÄŸi Ã¼zeri okula da getirildi. Okul Ã§antamÄ±zda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z en gÃ¼zel ÅŸeylerden biriydi.
AlÃ§Ä± kalÄ±pÂ
Okul Ã§antalarÄ±nÄ±n haftalÄ±k misafiri ise alÃ§Ä± kalÄ±plardÄ±. Ä°ÅŸ eÄŸitimi derslerinde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu aktivite oldukÃ§a keyifliydi. AlÃ§Ä± kalÄ±plara, alÃ§Ä±larÄ± hazÄ±rlayarak bir gÃ¼zel doldururduk. Kuruduktan sonra ise guaj veya sulu boya ile boyardÄ±k.
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KiÅŸisel farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±racak, bilgi kazanmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek ÅŸeyler planlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Tüm...KoÃ§ Burcu - BugÃ¼n
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