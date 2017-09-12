Eski MİT’çilere operasyon

Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, şüphelilerden 21’inin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edildi. Bazı şüphelilerin de FETÖ’nün tepe yöneticileriyle telefon irtibatı bulunduğu iddia edildi.

8 ilde yürütülen operasyonlarda sadece 14 şüpheli gözaltına alınabildi. Diğer şüphelilerin firarda olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



