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    Eski MİT’çilere operasyon

    ANKARA
    12.09.2017 - 21:31 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 21:31

    Kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 45’i eski MİT personeli, 18’i de bu personelle bağlantılı mahrem imam olduğu tespit edilen toplam 63 şüpheli için gözaltı kararı çıkardı.

    Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, şüphelilerden 21’inin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edildi. Bazı şüphelilerin de FETÖ’nün tepe yöneticileriyle telefon irtibatı bulunduğu iddia edildi.

    8 ilde yürütülen operasyonlarda sadece 14 şüpheli gözaltına alınabildi. Diğer şüphelilerin firarda olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , mit , operasyon
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