Eski MİT'çi tutuklandı

Eski MİT’çi 73 yaşındaki Enver Altaylı, Ankara merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya’nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 6 gün sorgulanan Altaylı, önceki gece çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.



Altaylı’nın tutuklama gerekçesinde ise ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek örgüte yardım etmek’ suçlaması yer aldı. Altaylı’nın evinde kapsamlı arama yapan polis ekipleri, bazı basılı ve dijital malzemelere el koymuştu. Altaylı, kurumdan ihraç edilen FETÖ bağlantılı bazı eski MİT mensuplarını yurtdışına kaçırmakla suçlanmıştı. Altaylı’nın tutuklanmasına kayınbiraderi olan eski BBP milletvekili Orhan Kavuncu’dan tepki geldi. Kavuncu, sosyal medya mesajında “Kararda siyasi gerekçelerin daha ağır bastığını düşündüğünü” belirtti.